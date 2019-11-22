İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı.

\u0130stinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Mehmet Selim Kiraz\u2019\u0131n makam odas\u0131nda \u015fehit edilmesine ili\u015fkin yerel mahkemenin 5 san\u0131\u011fa verdi\u011fi hapis cezalar\u0131n\u0131 onad\u0131.PARTNERRihanna gece yar\u0131s\u0131 havuza girdi, sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131! \u0130\u015fte o kareler...El bombas\u0131 tuzakl\u0131 s\u0131\u011f\u0131nak, kullan\u0131lamaz hale getirildi17 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 misafir oldu\u011fu evde \u00f6l\u00fc bulundu
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