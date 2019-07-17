İstinaf Mahkemesi İBB işgal girişiminde 40 kişini cezasını onadı

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ni işgal girişimi sırasında yaşanan ve Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 52 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, tutuklu 52 sanıktan eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

31 ER DE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tamamı erlerden oluşan 31 sanığı da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iyi hal indimi ile de müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Kalan 11 erin ise beraatine karar veren mahkeme, tamamı tutuklu yargılanan bu erlerin tahliyesine de hükmetmişti. Mahkeme, 8 rütbeli askeri 14 kişinin şehit edilmesi ve 182 kişinin yaralanmasından da sorumlu tutup, her sanık, "Kasten adam öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet , "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2'şer bin 912"şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 er 14 kişinin öldürülmesinden dolayı 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 182 kişinin yaralanmasından dolayı da 2'şer bin 426'şar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezası, eski yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'e de "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.