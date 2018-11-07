İstinaf mahkemesi İrlandalı boksörü darp eden esnafın cezasını indirdi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin İrlandalı boksör Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle esnaf Şenol Palan'a verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasına ilişkin kararı kaldırarak cezayı 2 yıl 2 ay 7 güne düşürdü.

İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Şenol Palan'ın talebi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne geldi.

İRLANDALI BORSÖRÜN TEK OLMADIĞINI SAVUNDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Şenol Palan'ın talebi üzerine bugüne duruşma günü verdi.

Bugün görülen duruşmaya Şenol Palan'ın ve Avukatı Yunus Yalçın katıldı. Savunmasını yapan Şenol Palan, olay günü bir kişinin geldiğini, büfesinde alkol olmaması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, bu kişinin oteline giderek aralarında Mohammed Fadeldabbous'un da bulunduğu 2 kişi ile birlikte geri dönerek tartışma çıkardıklarını, bunun üzerine davaya konu olayın yaşandığını söyledi.

Dolabındaki suların kazara yere dökülmediğini söyleyen Şenol Palan, Mohammed Fadeldabbous'u'un olayın çıkmasına neden olan suları bilerek döktüğünü iddia etti. Palan beraatine karar verilmesini istedi.

Palan'ın Avukatı Yunus Yalçın, olayda Mohammed Fadeldabbous'u'ın yalnız olmadığını, üç kişinin müvekkilinin işyerine geldiğini savunarak, "Müvekkilimin burada olmasının nedeni 3 kişiden dayak yememesidir. Keşke yeseydi" dedi. Avukat Yalçın, müvekkilinin meşru müdafaa sınırı içinde hareket ettiğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

İstinaf Savcısı Şerafettin Özdemir, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek Şenol Palan'ın istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.