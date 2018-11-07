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İstinaf mahkemesi İrlandalı boksörü darp eden esnafın cezasını indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul  DHA - İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin İrlandalı boksör Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle esnaf Şenol Palan'a verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasına ilişkin kararı kaldırarak cezayı 2 yıl 2 ay 7 güne düşürdü.  İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 54.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin İrlandalı boksör Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle esnaf Şenol Palan'a verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasına ilişkin kararı kaldırarak cezayı 2 yıl 2 ay 7 güne düşürdü.
İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Şenol Palan'ın talebi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne geldi.

İRLANDALI BORSÖRÜN TEK OLMADIĞINI SAVUNDU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Şenol Palan'ın talebi üzerine bugüne duruşma günü verdi.
Bugün görülen duruşmaya Şenol Palan'ın ve Avukatı Yunus Yalçın katıldı. Savunmasını yapan Şenol Palan, olay günü bir kişinin geldiğini, büfesinde alkol olmaması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, bu kişinin oteline giderek aralarında Mohammed Fadeldabbous'un da bulunduğu 2 kişi ile birlikte geri dönerek tartışma çıkardıklarını, bunun üzerine davaya konu olayın yaşandığını söyledi.
Dolabındaki suların kazara yere dökülmediğini söyleyen Şenol Palan, Mohammed Fadeldabbous'u'un olayın çıkmasına neden olan suları bilerek döktüğünü iddia etti. Palan beraatine karar verilmesini istedi.
Palan'ın Avukatı Yunus Yalçın, olayda Mohammed Fadeldabbous'u'ın yalnız olmadığını, üç kişinin müvekkilinin işyerine geldiğini savunarak, "Müvekkilimin burada olmasının nedeni 3 kişiden dayak yememesidir. Keşke yeseydi" dedi. Avukat Yalçın, müvekkilinin meşru müdafaa sınırı içinde hareket ettiğini savunarak beraatine karar verilmesini istedi.
İstinaf Savcısı Şerafettin Özdemir, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek Şenol Palan'ın istinaf talebinin reddine karar verilmesini istedi.

İSTİNAF CEZAYI 2 YIL 2 AY 7 GÜNE İNDİRDİ
Kısa bir ara veren 11. Ceza Dairesi, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Şenol Palan'a, "Kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan verdiği 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak yeni hüküm verdi. Daire, Şenol Palan'ı aynı suçtan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

KARAR KESİNLEŞTİ
Duruşmadan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Şenol Palan'ın Avukatı Yunus Yalçın, müvekkilinin cezasının düşürüldüğünü hatırlatarak, İstinaf Mahkemesi'nin bu kararının kesinleştiğini söyledi.
İstinaf Mahkemeleri tarafından 5 yılın altında kurulan hükümlerin Yargıtay aşaması bulunmuyor. 5 yılın altındaki hapis cezaları hükmün kurulması ile birlikte kesinleşiyor.

NE OLMUŞTU ?
Aksaray'da 3 yıl önce girdiği büfede su almak isteyen Mohammed Fadeldabbous, dolaptaki suları devirince büfenin sahibi ve arkadaşı olan çevredeki esnafların saldırısına uğramış, olay adliyeye taşınmış, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
12 Temmuz 2017 tarihinde kararını açıklayan İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan Şenol Palan'ı 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çok sayıda kişiyi yaraladığı görülen Mohammed Fadeldabbous'un olayda, "Meşru müdafaa" hakkını kullandığını gerekçe göstererek ceza vermedi. Şenol Palan, yerel mahkemenin bu kararını İstanaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

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