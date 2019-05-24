İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

\u0130stinaf Mahkemesi, Mecidiyek\u00f6y\u2019de 10 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi asans\u00f6r kazas\u0131 davas\u0131nda 9 san\u0131\u011fa verilen 60 bin 800\u2019er lira adli para cezas\u0131n\u0131 ve 16 san\u0131k hakk\u0131ndaki beraat karar\u0131n\u0131 onad\u0131. Korkun\u00e7! Her \u015fey bir anda oldu1 polisin \u015fehit olmas\u0131na, 2 polisin de yaralanmas\u0131na neden s\u00fcr\u00fcc\u00fcye 10 y\u0131l hapisMersin merkezli 11 ilde Ulusal Marker operasyonu: 28 g\u00f6zalt\u0131
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