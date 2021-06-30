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  4. İstinaf mahkemesi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun cezasını onadı

İstinaf mahkemesi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun cezasını onadı

30.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinaf Mahkemesi, iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onadı. Mahkeme, Gurbanoğlu'na verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırırken İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.

İstinaf mahkemesi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun avukatlarının verilen cezaya itirazını değerlendirdi. Daire, sanık Gurbanoğlu'na yerel mahkemece 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının hukuka aykırı bulunmadığına karar verdi. Avukatların başvurusunu esastan reddeden 3. Ceza Dairesi, 5 yıllık hapis cezasını onadı.

EV HAPSİ ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Ayrıca 3. Ceza Dairesi, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Gurbanoğlu'nun tedbirini hürriyeti kısıtlayıcı nitelikte buldu. Ev hapsi şeklindeki tedbiri kaldıran Daire, Gurbanoğlu hakkında İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Mart'ta açıkladığı kararında, sanık Gurbanoğlu'nu "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak tahliyesine karar veren heyet, sanık hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

DHA-AA

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fetö
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