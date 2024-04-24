İstinaf Mahkemesi nedir? İstinaf Mahkemesi neye karar verir?

Mahkemelerde ilk derece verilmiş olan kararlar maddi olaylar açısından ve de hukuki boyutlardan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenir. Bu uygulama istinaf olarak isimlendirilmiştir. Hukukta doğru olanı yanlış olandan ayıran kurul temyiz adı ile bilinir ve temyiz kanun yolunda hukuki hataların giderilmesi amaçlanır. İnceleme yapılırken kural olarak hukuki denetimler yapılır.
Ceza ve hukuk mahkemelerinin kural olarak son verilen kararlarına karşılık yapılan istinaf başvurularını denetlemek ve incelemek ile görevli olan üst derece mahkemelerine İstinaf Mahkemesi adı verilir. İstinaf Mahkemeleri başvuru ile önüne getirilen hukuki uyuşmazlığı hem kararın hukuka olan uygunluğuna hem de maddi olayın durumuna göre inceler.
Hukuki yargılamalarda Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin görevleri kanunlar doğrultusunda şu şekilde sıralanmıştır:
Başvuru ile görevlendirilen ve yetkilerini kullanmak üzere uygulamaya geçen İstinaf Mahkemeleri, duruşma yapılmadan, daha önce verilmiş olan kararlar üzerinde düzenlemeler yapmaktan sorumludur.
İstinaf Mahkemeleri, yargılamalarda eksik bir durum olmaması ile birlikte, kanunun olaya uygulanması sürecinde bir hata yapılıp da yeniden yargılama sürecine girilmesine ihtiyaç duyulmadığı zaman ya da kararın gerekçesinde hata yapılmışsa düzelterek yeniden esas hakkında duruşma yapılmaksızın bir karar verir.
Dava süreçlerinde İstinaf Mahkemelerine başvuru yapılırsa uygulamanın ne kadar süreceği mahkemenin içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Ancak yaklaşık olarak sonuca varılabilecek muhtemel süre 2 yıldır.
Dava dosyalarının ve adli durumların az görüldüğü düşük olduğu bölgelerde istinaf süreleri yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasındadır. Ancak dava dosyalarının ve suç oranlarının daha fazla olduğu durumlarda bu kararlar için süre 1 ya da 2 yıl arasında değişebilir.