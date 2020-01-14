HABER
  4. İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:42 | Son Güncelleme

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil'e ilk derece mahkemesince FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasını kaldırdı ve tahliyesine karar verdi - Daire, Metin İyidil ile aynı davada yargılanan eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile 3 sanık hakkındaki beraata ilişkin hükümlerde ise isabetsizlik bulunmadığına hükmetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırdı ve tahliyesine karar verdi.

Daire, İyidil'in yanı sıra darbe girişimine kadar "tümgeneral" rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit, "tuğgeneral" rütbesiyle eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı olan Lütfi İhsan Yanıkoğlu, dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ı yargılayan Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, "geçmişinde neredeyse her 10 yılda bir darbe girişimine sahne olmuş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar geniş çaplı bir darbe teşebbüsünün devletin meşru anayasal kurumları ve sivil halk dayanışması ile eşine az rastlanır bir biçimde akamete uğratıldığı, darbeye katılanların ilk defa bu kadar geniş çaplı bir yargılamaya tabi tutuldukları" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, olağanüstü şartlar taşıyan darbe girişimi ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, sanıkların eylemleri değerlendirilirken 'hayatın olağan akışı' gibi soyut ve belirsiz bir kavram yerine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısı, işleyişi, hiyerarşisi, failin içinde bulunduğu konum, rütbesi, askeri mevzuat, emir komuta zinciri ve eylemlerin gerçekleştiği zaman dilimi gibi daha somut kavram ve durumlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir."

Kararda, ilk derece mahkemesinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Metin İyidil'in, "ihtilale teşebbüsün bastırılması ile ilgili hiçbir faaliyet gerekmeyecek bir zamanda Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldiği ve amacının darbeye kalkışanlara yardım etmek olduğuna ilişkin kabulünün delillerle ve olayın gelişimiyle bağdaşmadığı" kaydedildi ve bu sebeple mahkemenin İyidil'e ilişkin mahkumiyet hükmünün kaldırıldığı bildirildi.

Kararda, İyidil'in tahliyesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

- 2 generalin mahkumiyet kararında isabetsizlik görülmedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, istinaf başvurularını reddetti.

Daire, eski Korgeneral Abdullah Barutcu, eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın beraat kararlarında da isabetsizlik görmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Sarıyer'de denizde ceset bulunduSarıyer'de denizde ceset bulundu
KKTC açıklarında 34 mülteci yakalandıKKTC açıklarında 34 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Metin İyidil

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı!

Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı!

Adıyaman'da çok acı olay! Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu

Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu!

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Buse'nin anne ve babasından yürek burkan paylaşım

Kayseri'de çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar

Çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Karar verildi

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti! Adıyaman'da korkunç olay

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor

6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor! Büyük ihmal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.