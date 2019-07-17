HABER

İstinaf Mahkemesi’nden, İBB’nin işgali davasında sanıkların cezasına onama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Prof.

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Prof. Dr. İlhan Varank’ın şehit edildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali davasında, yerel mahkemenin 40 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Ceza Dairesi, 11 sanık hakkında verilen beraat kararını da yerinde buldu.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgali sırasında aralarında Prof. Dr. İlhan Varank’ın da bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde karara bağlanmıştı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, Mehmet Tunç ve Gökay Atilla Bostan’ı “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı. Sanıklar Ramazan Ertürk, Zeki Demir, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, Ömer Sevim, Fatih Sultan Mehmet Samancı, Sercan Met, Ömer Er, 14 kişiyi şehit ettikleri gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılırken, 182 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da 2912’şer yıl hapis cezasına mahkum edilmişlerdi.

31 sanığı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı sanıklar hakkında 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan da ayrı ayrı müebbet hapis cezası vermişti.
Sanıklar Fatih Polat, Hakan Atçı, Onur Aslanoğlu, Sefa Karakaşlı, Ömer Faruk Filiz, Muhammed Karakan, Tolga Yağcı, Mehmet Yener, Ahmet Özbekler, Tugay Çetinkaya ve Yahya Durak’ın ise beraatlerine hükmedilmişti.

İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi onandı
Ceza Dairesi, 9 sanık hakkında “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

Sanıklardan biri yeniden yargılanacak
‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan hakkındaki delillerin yeniden değerlendirilmesi açısından kamu davasının yeniden görülmesine karar veren Daire, dosyanın ayrı bir esasa kaydedilmesine ve duruşma tarihi verilmesine hükmetti.

31 sanığın cezası da onandı
31 sanık er hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan verilen müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun da esastan reddine karar verildi.
40 sanık hakkında 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını da onayan Daire, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun buldu.
Öte yandan, 11 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı da onandı. 40 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Hastane otoparkına operasyon: 7 gözaltıHastane otoparkına operasyon: 7 gözaltı
Hindistan’da 2008’de 164 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu terörist yakalandıHindistan’da 2008’de 164 kişinin öldüğü saldırının sorumlusu terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.