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İstinaf Mahkemesi’nden UBER’e ilişkin yeni karar

24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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İstinaf Mahkemesi, UBER uygulamasına erişim engelini kaldırarak UBER’in faaliyet şeklini değiştirdi.

İstinaf Mahkemesi, UBER uygulamasına erişim engelini kaldırarak UBER’in faaliyet şeklini değiştirdi. Uber’in XL araçlar ile değil sarı taksi üzerinden faaliyetine devam etmesine hükmedildi.
Taksiciler dernekleri, UBER’in faaliyetinin durdurulması için dava açmıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle UBER faaliyetine son vermiş, UBER uygulaması ve Uber.com’a erişimi engellemişti.

İstinaf kararını verdi
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İstinaf Mahkemesi, UBER’in sarı taksi üzerinden faaliyetine devam etmesine karar verdi.

“Taksi hizmetinde hukuka aykırılık yok”
Mahkemenin kararında, Uber’in XL araçlarla hizmet sunmasının haksız rekabet oluşturacağı belirtildi. Kararda, yerel mahkemenin UberXL ile Ubertaksi arasında bir ayrım yapmaksızın karar verdiği kaydedildi. Ubertaksi hizmeti ile ilgili en ufak bir hukuka aykırılık tespitinin bulunmadığı halde mahkemenin Ubertaksi hizmetini de haksız rekabet kapsamına almasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.
Öte yandan, uber.com internet sitesi ve UBER isimli mobil uygulamaya erişim engeli kaldırıldı. Dosya Yargıtay’a taşınacak.

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