İstinaf mahkemesinden Yasin Börü davası kararı

İstinaf mahkemesi, Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davanın kararına sanık ve mağdur avukatlarının yaptığı itirazları esastan reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Nisan 2017'de sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22'şer yıl, 2 sanığın 5'er kez müebbet ve 19'ar yıl ve suça sürüklenen 6 çocuğun ise 124'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılması kararına yapılan itirazı inceledi.

İnceleme sonucu Ankara 2. Ceza Mahkemesinin hükmünü uygun bulan 4. Ceza Dairesi, sanık ve sanık avukatlarının tahliye ve beraat kararı verilmesine yönelik taleplerin esastan reddine hükmetti.

Suç tarihinde 18 yaşını doldurmayan Börü'nün öldürülmesiyle ilgili sanıklar Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Cihan Yıldız, Ümit Doğanay, Rıdvan Baş, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Erkan Balaban, Mehmet Çağlar, Remzi Özşan ve Resul Savur ile suça sürüklenen çocuklar Y.O, M.D, A.S, A.K, F.G ve M.İ'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dolayı ceza verilirken, TCK 82/1-e maddesinde yer alan "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" maddesinin uygulanmamasının verilen cezalarda değişikliğe yol açmayacağı belirtildi ve davanın yeniden görülmesine gerek olmadığı kaydedildi.