HABER

İstinaf, Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada cezaları uygun buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:56 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemece 2 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan verilen 42'şer yıl, 3 sanığa da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının yerinde olduğuna karar verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada, ilk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliye taleplerini de reddetti.

Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmaz üzere aldı.

- Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davanın kararını 11 Temmuz'da açıklamıştı.

Mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıkları Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

- Firari 9 sanığın dosyası ayrılmıştı

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Tutuksuz sanık Deniz Özel'i, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik hüküm kurmuştu.

Heyet, haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da almıştı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te, Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmişti.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Tel Abyad’da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldıTel Abyad’da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcı Mehmet Selim Kiraz uygun bulma

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

Eczanede şaşkınlık veren olay! Bir anda elinden alıp yuttu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

12 bin yıllık göl edilmişti! Flaş gelişme

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

’10 bin yıllık hazine kül oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.