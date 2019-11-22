İstinaf, Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada cezaları uygun buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada, ilk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.