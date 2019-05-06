İstinafın donanma davası kararlarına Yargıtay nezdinde itiraz

Çokan, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili Kocaeli'de de Gölcük Donanma Komutanlığında bir kalkışmanın söz konusu olduğunu, bununla ilgili Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde darbeye teşebbüs eden sanıkların yargılandığını hatırlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Halit Çokan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın dosyayı inceleyip en doğru ve en isabetli kararı vereceğine inandıkları söyledi.

Çokan, bu karara karşı hem katılan taraf hem sanık tarafı hem de cumhuriyet savcısının istinafa başvurduğunu aktararak, "Sakarya 2. Ceza Dairesi de bu istinaf incelemelerini tamamladı. İncelemede mahkeme, sanıkların istinaf taleplerini reddederek, yerel mahkemenin kararını onamış oldu. Sadece 1 sanıkla ilgili dosyayı ayırma kararı vererek, onun hukuki durumunu yeniden değerlendirme ihtiyacı hissettiğini görüyoruz. Biz de bu karara karşı bize tebliğ edildiği tarihten itibaren hemen Yargıtay'a başvurarak, istinaf mahkemesinde ileri sürdüğümüz düşüncelerimizi, görüşlerimizi, yani cezalandırılması gerektiğini düşündüğümüz veya yerel mahkemenin eksik ceza tayin ettiğini düşündüğümüz sanıklarla ilgili itirazlarımızı yaptık." diye konuştu.

Beraat eden sanıkların cezalandırılmasına yönelik itirazda bulunduklarını dile getiren Çokan, "Bazı sanıkların suç vasfının doğru tespit ve tayin edilmediğini düşünüyoruz. Yine bazı sanıklarla ilgili verilen cezaların eksik olduğunu düşünerek, müracaatımızı gerçekleştirdik. Sanıkların ve cumhuriyet savcısının da itirazları olacaktır. Artık top Yargıtay'da. Yargıtay da bu itirazları inceleyip, kanaatimce en doğru, en isabetli kararı verecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Çokan, darbe girişimi davalarının niteliği gereği detaylı araştırma gerektirdiğini, içinde son derece kozmik bir örgütlenmenin bulunduğu sanık profiliyle karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu davaların çok ayrıntılı bir şekilde irdelenip, sonuca bağlanması hem vicdanları tatmin etmesi açısından yerinde olacaktır hem de bu tip girişimlerin önüne geçilmesi açısından da önleyici yönü olacaktır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dönük özel bir strateji geliştirip, "militanlarını" buraya yerleştirmeye çalıştığını gelişen olaylar çerçevesinde gördüklerini ve tespit ettiklerini anlatan Çokan, şöyle devam etti: