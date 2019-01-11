HABER

İstinaftan Borsa İstanbul'un işgali davasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin davada, sanıklara yerel mahkemece verilen hapis cezalarını onadı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin davada, sanıklara yerel mahkemece verilen cezalar onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, Borsa İstanbul'un işgali davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 15 sanık hakkında verilen kararla ilgili incelemesini tamamladı.

Ceza Dairesi, 2 sanık hakkında "anayasayı ihlal" ve şehitler Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten öldürmek" suçlarından verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen 319 yıl 10'ar ay hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza Dairesinin kararıyla 2 sanık hakkındaki hapis cezaları onanmış oldu.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 2 Temmuz'da açıklamıştı.

Tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin'i, "anayasayı ihlal" ve şehitler Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten adam öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bu sanıkları, "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise toplamda 319 yıl 10'ar ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme heyeti, firari sanık Murat Çelik'in dosyasının ayrılmasına, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında ise tüm suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

Heyet, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verirken sanıklara, "ceza verilmesine yer olmadığına dair" kararın beraat anlamına gelmediğini belirtmişti.

Mahkeme başkanı Utku Ercan bu sanıklara hitaben, "Eylemlere katılmamışsınız ama bu eylemlere engel olmayışınız önemli bir kriterdi. Keşke direnip bunların yaşanmasına izin vermeseydiniz. Burada verilen ceza her ne kadar bir ceza olmasa da siz kendi kendinizi muhakeme edip değerlendirin." ifadelerini kullanmıştı.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektirUzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir
Başdanışman Ahmet Minder'in annesi, son yolculuğuna uğurlandıBaşdanışman Ahmet Minder'in annesi, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul'un işgali davası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de işçiler greve gitti, belediyenin önü karıştı! Gözaltılar var

Yollar trafiğe kapatıldı, belediyenin önü karıştı!

Avrupa'dan getiriyorlardı! O çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Avrupa'dan getiriyorlardı! Çetenin Türkiye rotası deşifre edildi

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.