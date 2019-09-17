İSTANBUL (AA) - İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Erol Çetin'e intihara yönlendirici sözler söyledikleri gerekçesiyle yerel mahkemece 3 yıl dörder aylık hapis cezasına çarptırılan iki kadın hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak'a yerel mahkeme tarafından "intihara yönlendirme" suçundan verilen 3 yıl dörder aylık hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden verdiği kararında, sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak'ın suç tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen, ancak bir polis memur tarafından intihardan vazgeçmesi konusunda ikna edilmek üzere olan Erol Çetin'e köprü üzerinde seyir halinde oldukları araçtan "atla" şeklinde sözler söyledikleri anlatıldı.

Erol Çetin'in duyduğu bu sözler üzerine "Atla he" şeklinde söz söyleyip kendini köprüden attığı ve hayatını kaybettiği aktarılan kararda, köprü üzerinde seyir halindeki araçta bulunan sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri sözlerin Erol Çetin'de oluşan intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelik ve derecede olmadığı vurgulandı.