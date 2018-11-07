İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi (İstinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous'a sopayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan esnaf Şenol Palan'ı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şenol Palan ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Palan, "Daha önce çalıştırdığım büfeye mağdur değil de bir başkası gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadığımı, dükkanda bulunmadığını söyleyince 'var da bana satmıyorsun' dedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de bu tartışma sırasında 'satmıyorum git' dedim. O da kaldıkları otele gitmiş, Daha sonra yanında Muhammed Fadeldabbous ve 3 kişi ile geldiler. Fadeldabbous dolabın kapısını açarak 'bana da mı vermiyorsun?' deyip suları yere döktü." dedi.

Bu nedenle aralarında yeniden tartışma yaşandığını anlatan sanık Palan, "Yani suları kazayla döküp birden saldırmış değilim. İlk derece mahkemesi olayı yanlış değerlendirip bu şekilde ceza vermiştir. Beraatime ya da cezanın düşürülmesine karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.