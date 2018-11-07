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İstinaf'tan "İrlandalı boksör" davasında yeni karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous'a sopayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkemece, esnaf Şenol Palan'a verilen 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasını kaldırdı - Daire, sanık Palan'ı "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı - Kararla birlikte sanık Palan'ın cezası kesinleşti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi (İstinaf) 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous'a sopayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan esnaf Şenol Palan'ı 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şenol Palan ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Palan, "Daha önce çalıştırdığım büfeye mağdur değil de bir başkası gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadığımı, dükkanda bulunmadığını söyleyince 'var da bana satmıyorsun' dedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de bu tartışma sırasında 'satmıyorum git' dedim. O da kaldıkları otele gitmiş, Daha sonra yanında Muhammed Fadeldabbous ve 3 kişi ile geldiler. Fadeldabbous dolabın kapısını açarak 'bana da mı vermiyorsun?' deyip suları yere döktü." dedi.

Bu nedenle aralarında yeniden tartışma yaşandığını anlatan sanık Palan, "Yani suları kazayla döküp birden saldırmış değilim. İlk derece mahkemesi olayı yanlış değerlendirip bu şekilde ceza vermiştir. Beraatime ya da cezanın düşürülmesine karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Sanık Palan'ın avukatı Yunus Yalçın da müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiği kabul edilerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Daire Başkanı Tahsin Doğan, Muhammed Fadeldabbous'un 4 Nisan 2017'de yurt dışına çıkış kaydının bulunduğunun bildirildiğini tutanağa yazdırdı.

-Cezası kesinleşti

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, sanık Şenol Palan hakkında, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 6 ay 5 günlük hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Ceza dairesi, sanık Şenol Palan'ın olay tarihinde Muhammed Fadeldabbous'u, sopayla vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda hayati fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan, 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ceza dairesi, yasal şartları oluşmadığı için sanık hakkında verilen hükmün geriye bırakılması ya da cezanın ertelenmesi şartlarının uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan, ceza dairesi kararını kesin olmak üzere oy birliği ile aldı.

Duruşma sonrası karara ilişkin açıklama yapan avukat Yunus Yalçın, İstinaf'ın, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak müvekkilinin cezasını düşürdüğünü, verilen bu ceza miktarı ile müvekkili Palan'ın cezasının kesinleştiğini söyledi.

-Davanın geçmişi

Kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous ile 3 esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin görülen davada kararını 12 Temmuz 2017'de açıklayan İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki sanık esnaf Şenol Palan'ı, "kasten yaralama" suçundan, 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, müşteki sanık Muhammed Fadeldabbous'un eylemini ise meşru müdafaa çerçevesinde değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Müdahil sanık Şerafettin Özbey'i aynı suçtan 5 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanık Mohamad Raie'inin de 2 bin lira adli parayla cezalandırılmasına karar vererek, bu hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Yerel mahkemenin bu kararına sanık Şenol Palan'ın avukatı itiraz etmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dariresi de davanın yeniden görülmesi için duruşma günü vermişti.

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