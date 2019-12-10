HABER

İstinaftan İzmir'deki darbe girişimi davası ile ilgili karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 137 sanıklı davada, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi

İZMİR (AA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Daire, ayrıca diğer sanıklarla ilgili değerlendirmenin hükümle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.

Yeniden yargılanacak olan 66 sanık, 6 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

- Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

143 sanığın yargılanmasına İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Komandolar, teröristlerin tuzakladığı havan mühimmatını imha ettiKomandolar, teröristlerin tuzakladığı havan mühimmatını imha etti
Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştıAfyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.