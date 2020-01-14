HABER
  4. İstinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

İstinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/HAYRAT (Trabzon),(DHA)- TRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmiş, çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmamasının yanı sıra yolun da tedbir amaçlı kapatılmasıyla, olası can kaybı önlendi.
HEYETÇE RAPOR HAZIRLANACAK
Çökme meydana gelen yatılı okulda, valiliğin talebi üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi. Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan ilk incelemelerin ardından okulun geçen yıl boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.
Öte yandan, duvarlarındaki risk nedeniyle boşaltılan okulun çöken istinat duvarından geri kalan kısımlarda da, irili ufaklı çatların oluştuğu gözlendi.
'BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENMİŞ OLDU'
Alınan önlemlerin olası bir faciayı önlediğini anlatan AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, “2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu başladıktan 1 hafta sonra okul tahliye edildi. Çünkü okul başladığı zaman duvarda çatlaklar meydana geldi. O dönem KTÜ'den bir heyet geldi ve okulun tahliye edilmesini istedi. Duvarın her an yıkılabileceğini söyledi, nitekim de öyle oldu. Duvar akşam saatlerinde bahçenin bir kısmı ile çöktü. Duvarın çöktüğü yol da trafiğe kapalıydı. O da büyük bir faciayı önlemiş oldu” diye konuştu.
'HALEN YIKILMA RİSKİ DEVAM EDİYOR'
Duvarda çökme tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Burak Tunç, “Gerekli önlemler alınmıştı. Bu yüzden olası büyük faciaları da önüne geçilmiş oldu. Göçüğün akşam meydana gelmesi de büyük bir şans. Allah'tan bütün tedbirler alınmıştı. Şükürler olsun ki bir kaza olmadı. Halen daha orada risk devam ediyor. Geri kalan duvar da her an çökebilir” dedi.
‘OKULUN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ’
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin Yeşilyurt ise, “Zamanında yetkililere haber verilmişti. Onlar da gelip incelemelerini yaptılar. Okulu tahliye ettiler, yolu da trafiğe kapattılar. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Zaten veliler de tedirginlerdi. Duvardaki yarıklar gözle görülebiliyordu. Endişe vericiydi. Şimdi ise okulun akıbeti ne olacak onu merak ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Roma dönemine ait 5 toprak küp bulunduRoma dönemine ait 5 toprak küp bulundu
Akdamar'da kış güzelliğiAkdamar'da kış güzelliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.