İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri 2 yıldır korku içinde yaşıyor

Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi’nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi’de meydana geldi. 5 yıl önce inşa edilen 6 bloklu, 240 daireli sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından çöktü. Çöken taş duvar, bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç zarar gördü. Site sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yaşananların ardından evlerinde maddi hasar meydana geldiğini ve korkularının sürdüğünü anlatan site sakini Leyla Doruk, evlerinde endişeyle oturduklarını söyledi. Doruk, “Duvar yıkıldığı anda deprem oluyor zannettik. İki kere sarsılma oldu. Çok korktuk, herkes kendini dışarı attı. Toz duman havada uçuyordu. Dışarı çıktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Duvar yıkılınca iki kat hafriyat doldu. Balkonlarımız çatladı. Olay olunca yetkililer geldi ve bizlere yıkılan duvarın yapılacağını söylediler. Sonrasında ise hiç kimse gelmedi. Müteahhitler belediyeyi, belediye ise müteahhitleri suçluyor. Yıkılan duvarı yapmadıkları gibi bizlerden bu duvarların yapımı için para da aldılar. Korkumuz hala sürüyor. Çocuklarımı farklı bir parka götürüyorum, çünkü parkın da yıkılma tehlikesi var. Eşim rahatsız, evimizde rahat oturamıyoruz. Bu duvarları yapmayanları da Allah’a havale ediyorum” dedi.

'BURASI HALA GÖÇÜK HALİNDE'

Olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak hiçbir önlemin alınmadığını öne süren Merdin Pehlivan da, “Apartmanın ilk üç katına kadar yıkılan duvar çarptı. Maddi ve manevi zarar gördük, korku yaşadık. O günden bugüne herhangi bir ilgi alaka görmedik. Burası hala göçük halinde, buraya bakarak korku halinde yaşamaya devam ediyoruz. Ne olacağı da belli değil. Burası bir yaşam alanı, çocuklarımız burada oyun oynuyor. Duvarlardan sular çıkıyor, kayma riski halen devam ediyor. Çocuklarımızı oldukça korumaya çalışıyoruz. Belediye tam olarak alt yapıyı yapamadığı için duvarların arasından sular çıkıyor. Taşların arasında suların akması büyük bir tehlike, yukarıda ki binanın altı boşalıyor. Yaşanabilecek bir deprem veya sarsıntı da daha kötü sonuçlar olabilir. İster istemez bir korkumuz var. Toplamda 6 tane bina tehlike altında” diye konuştu.

'HERKES TOPU BAŞKASINA ATIYOR'

Emir Osman Yılmaz ise, bölgede riskin devam ettiğini dile getirerek, “Sözler veriliyor. Projeler yapılıyor ancak herhangi bir gelişme olmadı. Herkes topu başkasına atıyor. Burada risk devam ediyor. Tekrar oynamalar olabilir. Yukarıda ki binalar alt binaları tehdit ediyor. Çünkü çok kötü durumdalar. Yardım taleplerimiz hep cevapsız kaldı” ifadelerini kullandı.