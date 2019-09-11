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İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:24 | Son Güncelleme

İzmir’de istinat duvarı çöken bina tedbir amacıyla boşaltılırken, apartmanda oturan 28 aile geceyi başka bir yerde geçirmek zorunda kaldı.

İzmir’de istinat duvarı çöken bina tedbir amacıyla boşaltılırken, apartmanda oturan 28 aile geceyi başka bir yerde geçirmek zorunda kaldı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayın boyutları havadan çekilen görüntülerle gün yüzüne çıktı.
İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Egekent 83 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre pompa istasyonundan sızan su sebebiyle Atmaca Apartmanı’nın istinat duvarı çöktü. Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, istinat duvarı ile birlikte bir kısmı da çöken yolda bulunan araçlar göçükten çıkarıldı. Duvarın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, olay çevredekilerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Devrilen elektrik direklerinin de çıkarıldığı olay yerine sevk edilen iş makinelerinin çalışması devam ederken, yapılacak kontroller sonucu apartmanın taşıyıcı kolonlarının zarar görüp görmediği belirlenecek. Binanın taşıyıcı kolonlarının zarar görmesi durumunda apartmanın tamamen yıkılma riskinin de bulunduğu ifade edildi.
Olayın yaşandığı apartmanın giriş katında oturan Güllü Şenoğlu, olay esnasında çok korktuğunu söylerken, komşularının yardımıyla dışarı çıktığını ve yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. Olayın yaşandığı binaya komşu apartmanda oturan Hüseyin Durna ise istinat duvarının su sızıntısı yüzünden çöktüğünü iddia ederek, apartmandakileri tahliye ettiklerini anlattı.

28 aile evinden oldu
Atmaca Apartmanı’nın tedbir amacıyla boşaltılması sebebiyle binada oturan 28 aile de geceyi başka bir yerde geçirmek zorunda kaldı. Bazı apartman sakinleri tanıdıklarının evine sığınırken, bazı ailelerde Torbalı Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği otel ve misafirhanelerde kaldı.

Olayın boyutları gözler önüne serildi
Öte yandan çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde olayın boyutları gözler önüne serilirken şans eseri can kaybı olmaması ise olayın sevindiren kısmı oldu.

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu

İstinat duvarı çöktü, 28 aile evinden oldu
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