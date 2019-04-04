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İstinat duvarı evin üzerine çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Elazığ’da aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı bir evin üzerine çöktü.

Elazığ’da aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle ev zarar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Düzgün Doğan’a ait (57) tek katlı müstakil evin arkasında bulunan istinat duvarı aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar, evin çatısına ve duvarına zarar verdi. O sırada evde bulunmayan aile, komşuların haber vermesiyle çökme olayından haberi oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, kepçe ile evin çatısında buluna taşları ve toprağı kaldırmak için çalışma başlattı. Evin hasar görmesi nedeniyle aile ise geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.
Evini 1986 yılında yaptığını belirten Düzgün Doğan, "Burası istinat duvarıydı. Arkası dolguydu. Yağmurdan dolayı suyu emen duvar aşağı kaydı. Biz o sırada evde değildik. Bana sadece maddi zararı oldu. Çok şükür herhangi birine bir şey olmadı. Bize yardımcı olsunlar. 57 yaşındayım bundan sonra bu evi yapamıyorum. Burada kendimizi idare ediyorduk. Barınma ihtiyacımızı gideriyorduk" dedi.
Şu anda evine yağmur girdiğini aktaran Doğan, "Eşyalarım su gibi oldu. Hepsi dünden beri döküldü zarar gördü. Evimin 3 odası zarar görmüş durumda. Yatak odası, oturma odası, mutfak bu odalar zarar görmüş, çatı aşağı kaymış. Şuanda evimizde oturamıyoruz. Gece komşularda ve akrabalarımızda kaldık" diye konuştu.
Belediye ekiplerinin gelerek gereken önlemi aldığını da aktaran Doğan, "Evin üzerindeki taşı aldılar. Küçük iş makinesinin ucu buraya yetişmediği için diğer gün daha büyük bir iş makinesi ile geleceklerini söylediler" şeklinde konuştu.

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü

İstinat duvarı evin üzerine çöktü
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