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  4. İstinat duvarı kendiliğinden böyle çöktü

İstinat duvarı kendiliğinden böyle çöktü

31.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Rize’de yenisi yapıldığı için yıkımına başlanan istinat duvarı kendiliğinden çöktü.Olay merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin arkasında bulunan yolda meydana geldi.

Rize’de yenisi yapıldığı için yıkımına başlanan istinat duvarı kendiliğinden çöktü.
Olay merkeze bağlı Fener Mahallesi’nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin arkasında bulunan yolda meydana geldi. Yapılan KYK’ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu yol seviyesinin altında kaldığı için arka kısmına istinat duvarı yapıldı. Yol kısmı ise dolgu malzemesi ile yükseltilerek üzerine asfalt döküldüğü için yoldan kaynaklı olarak duvara aşırı yük bindi. Mahalle sakinlerinin Rize Belediyesi’ne gerçekleştirdiği şikayetler üzerine ise önlem amaçlı olarak istinat duvarının hemen ön kısmına yeni bir istinat duvarı yapıldı. Yeni duvar tamamlandığında ise eskisi yıkılmaya başlandı.
Belediye ekiplerinin çalıştığı sırada gücünü kaybeden duvar bir anda patladı ve toprak yeni yapılan istinat duvarının arkasına indi. O anlar duvarın daha önce çökeceğinden şüphe duyarak sürekli şikayette bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. İş makinesinin çalıştığı sırada hemen yanındaki duvarın yıkılma ve toprağın bir anda kayma anı da kameralara yansıdı.

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