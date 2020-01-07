HABER
  4. İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı

İstinat duvarı şiddetli yağışa dayanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde aşırı yağışlar 10 kişinin yaşadığı binanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde aşırı yağışlar 10 kişinin yaşadığı binanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çöken duvarın taşları bir oto garajında ve çevredeki binaların çoğunun bağlandığı kanalizasyon borularında hasara yol açarken, olay sırasında garajda araçların olmaması sahiplerine rahat bir nefes aldırttı.
Kemer’de günlerdir devam eden yağış, Yeni Mahalle’de 10 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın önündeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, binada ve komşu binalarda oturan vatandaşlar büyük bir gürültü ve sarsıntı hissetti. Dışarıya çıkanlar, binanın bahçesinin büyük bölümünün, istinat duvarıyla birlikte yok olduğunu fark etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayın şokunu atlatan bina sakinleri, kalan toprağın da yağışla çökerek binanın tehlikeye girmemesi için belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin gönderdiği brandayı bahçenin kalan bölümüne örten vatandaşlar, brandayı örtebilmek için bahçede kalan meyve ağaçlarını kesmek zorunda kaldı.
Heyelan meydana gelen bölgede ilgili kurumların sabah saatlerinde inceleme yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Projektör ile far avı yaparken yakalandılarProjektör ile far avı yaparken yakalandılar
Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldıTaşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İşte yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

Son dakika! Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.