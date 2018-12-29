HABER

İstinat duvarı yan binaya devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ankara'da bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, kot farkı bulunan yan binaya yaslandı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı, yan binanın üzerine devrildi.

Şehit Serdar Sokak'taki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının, kot farkı bulunan yandaki 4 katlı binaya yaslandığı olayda, can kaybı yaşanmadı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti.

- "Deprem oluyor zannettik"

İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerden durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, "Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz." dedi.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Prof. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremlerProf. Dr. Süha Özden: Bu tür depremler münferit olabilecek depremler
Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralıŞemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Belediyesi istinat duvarı İstinat duvarı apartmana devrildi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.