İstinat duvarı yıkıldı, 3 kadın son anda kurtuldu

Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün caddeye bakan tarafındaki istinat duvarı yıkıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğleden sonra Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yaradanakul Caddesi'ne bakan istinat duvarı, bilinmeyen nedenle yıkıldı. Yıkılma sırasında kaldırımda yürüyen 3 kadın koşarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak biri hafif şekilde yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD görevlisi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kimsenin olmadığını tespit etti.

YIKILMA ANI KAMERADA

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 kadının yıkılan duvarın altında kalmaktan yola doğru koşarak kurtuldukları, kadınlardan birinin moloz parçalarıyla hafif şekilde yaralandığı, yıkımla çevredekilerin caddeye koştukları yer alıyor. Güvenlik görevlileri, yolu trafiğe kapatıp önlem alırken, molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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