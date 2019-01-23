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İstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.

İstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördü

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.
Değirmendere Mahallesi'ndeki sitenin istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, bu sabah gürültüyle çöktü. Site içine doğru yıkılan duvar, 4 araçta hasara yol açtı. Ayrıca sitenin iki bloğunun alt katındaki 2 evin camları da kırıldı. Dairelerin boş olması, o anda çevrede kimsenin bulunmaması olası facianın yaşanmasını engelledi. Mahalle Muhtarı İsmail Atal, hasar gören otomobillerden birinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördüİstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördüİstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördüİstinat duvarı yıkıldı, 4 otomobil ve 2 ev hasar gördü

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