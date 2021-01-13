HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı

İstinat duvarı yıkıldı belediyeyi su bastı

13.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da 1.

Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan istinat duvarı aşırı yağışlar nedeniyle gece saat 03.00 sıralarında çöktü. Çöken bölümden belediyeye giren sel suları belediye hizmet binalarının zemin katlarını kullanılamaz hale getirdi. Geceden bu yana çalışmaların devam ettiği belediyede bugün dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetler verilemiyor.
Manisa’da dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası Manisa’da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesinin arasında kalan 50 yıllık istinat duvarının 45 metrelik bölümü sel suları nedeniyle göçtü. İstinat duvarının yıkılmasının ardından belediyenin hizmet binalarının zemin katlarını su bastı. Gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler zemin katarı tahliye ederek temizlik çalışmalarına başlarken belediyede elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi. Bugün için belediyede dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetlerin verilemeyeceği bildirildi.
Yaşanan su baskını ardından ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, olayın yaşandığı belediye hizmet binalarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çerçi, “Batı Kışla hemen üzerimizde komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün geceki aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık bu duvar su birikintisine dayanamayarak, gece göçmüş. Yaklaşık 45 metre uzunluğunda bir göçük var. Duvar göçtükten sonra o bölgeden bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Hem Çevre ve Şehircilik binamızda hem de ana binamızın altında bulunan Halkla ilişkiler Müdürlüğümüzün bulunduğu zemin katlar su ile dolmuş. Şuan o suları tahliye ediyoruz. Bu nedenle bazı birimlerimiz bugün hizmet veremiyor. Bilgi işlem ve elektrik kabloları zarar gördü. İçeride tahliyeler ve temizlikler sürüyor. Yarına kadar bazı birimlerimiz hizmet veremeyecek. Çok büyük bir maddi hasar yok" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardıİstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı
52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta balık tutulmasını yasakladı

Valilik duyurdu: Balık tutmak yasaklandı

PTT personel alımı 2021 son durum... PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak? PTT başvuru şartları ve evrakları neler?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

826 personel alımı sonuçları açıklanıyor mu?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'da 2021'in ikinci Yeditepe Huzur Denetimleri

İstanbul'da hareketli saatler: Tek tek durduruldular

Tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde tuvalet penceresinden atladı

Polis merkezinden kaçmak için 3 metre yükseklikten atladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.