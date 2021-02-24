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  4. İstinat duvarına çarpan otomobil alev alev yandı

İstinat duvarına çarpan otomobil alev alev yandı

24.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarparak alev alev yandı.Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarparak alev alev yandı.
Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Celal Y. idaresindeki 06 YA 3736 plakalı Mercedes marka otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kaza sonrasında otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Celal Y.’nin 175 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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