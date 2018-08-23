İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, içerisinde 4 kadının bulunduğu otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Savrandere Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden, Cansu Demirkapu yönetimindeki 34 VZ 6646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Demirkapu ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan Erdemir, Duygu Dursun ve Gözde Cansu Seyhan'ın yaralandığını tespit etti. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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