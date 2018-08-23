HABER

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, içerisinde 4 kadının bulunduğu otomobil, istinat duvarına çarptı.

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, içerisinde 4 kadının bulunduğu otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan 4 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Savrandere Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden, Cansu Demirkapu yönetimindeki 34 VZ 6646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Demirkapu ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan Erdemir, Duygu Dursun ve Gözde Cansu Seyhan'ın yaralandığını tespit etti. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandıİstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandıİstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kadın yaralandı

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
Baraja giren kişi kaybolduBaraja giren kişi kayboldu
Üsküdar'da denize giren bir kişi kaybolduÜsküdar'da denize giren bir kişi kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.