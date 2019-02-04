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İstinat duvarına çarpan otomobildeki baba-oğul yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:46 | Son Güncelleme

İstinat duvarına çarpan otomobildeki baba-oğul yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde, Emrullah Y'nin kullandığı 06 U 9089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile oğlu Tarık Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Zonguldak

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