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İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı.

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde istinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik dağıtım şirketine ait 34 JE 7882 plakalı cip’in sürücüsü site bahçesine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçenin istinat duvarından düşen cip, duvarda asılı kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

İstinat duvarından düşen cip duvarda asılı kaldı: 1 yaralı

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