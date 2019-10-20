İstinat duvarını aşan işçi servisi, yola devrildi: 7 yaralı

Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi midibüsü, 10 metrelik istinat duvarını aşıp, yan yola devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, D-100 yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 5156 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Midibüs, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını da aşarak, yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

