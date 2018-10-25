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İstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sağanak yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 yaşındaki Elif Yurdagül ağır yaralandı.

İstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sağanak yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 yaşındaki Elif Yurdagül ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Aksu Mahallesi'ndeki Yurdagül ailesinin evinin bahçesinde meydana geldi. Elif Yurdagül, annesi Şeyma ve büyükbabası Durdu Yurdagül ile evden dışarı çıktı. İstinat duvarının yanına geldiklerinde duvar büyük gürültüyle yıkıldı ve Elif Yurdagül duvarın molozların altında kaldı. Durdu Yurdagül'ün hafif yaralandığı, Şeyma Yurdagül'ün de yara almadan atlattığı olayın ardından komşuların da yardımıyla duvarın altından çıkarılan küçük Elif ile Durdu Yurdagül ambulansla hastaneye götürüldü.
Babaanne Eşe Yurdagül, namaz kılacağı zaman sesi duyunca dışarı çıktığında küçük torununu duvarın altında gördüğünü söyledi. 'Elifim' diye gözyaşı döken Eşe Yurdagül'ü komşuları teskin etmeye çalıştı.

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İstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandıİstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandıİstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandıİstinat duvarının altında kalan küçük Elif ağır yaralandı

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