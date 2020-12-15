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İstinat duvarının çökme anı kamerada

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı 3 otomobilin üzerine çöktü.

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı 3 otomobilin üzerine çöktü. Otomobiller hurdaya dönerken o anlar sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Oniklişbuat ilçesi, Üngüt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sitenin istinat duvarı gece yağmurun etkisiyle gece 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada istinat duvarı altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken yaşananlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Korku ve paniğin hakim olduğu görüntülerde, site sakinleri dışarı kaçışırken, çok sayıda polis ve itfaiye ekibi ise olay yerine geldi.
Sabaha karşı yaşanan göçük sırasında 6 otomobil ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaşanan olay gün ağırınca daha belirgin olurken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
Olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu söyleyen site sakini Bekir Yorulmaz, “Yağmur yağıyordu ve bir gürültü geldi, o gürültüye uyandık. Aşağılara baktık ki istinat duvarı arabaların üzerine çökmüş. Polis geldi ve önlem aldı, itfaiye ile birlikte yukardan düşecek olan araçları çektiler” diye konuştu.

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