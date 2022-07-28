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İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş kimdir? Erkan İbiş nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

28.07.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan İbiş, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş kimdir? Erkan İbiş nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizde...

İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş kimdir? Erkan İbiş nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Erkan İbiş, 28 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş kimdir? Erkan İbiş nereli ve kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İstinye Üniversitesi'nin yeni rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERKAN İBİŞ KİMDİR?

Erkan İbiş 1958 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

ERKAN İBİŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1982-1984 yılları arasında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zorunlu hizmet yaptı. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi'nde 1989 yılında Uzman, 1991'de doçent ve 1997'de profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi Anabilim Dalı Başkanlığını görevini devam ettirmektedir. 6 Ağustos 2012'de Ankara Üniversitesi rektörü olmuş ve bu görevi 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdürmüştür. Ocak 2022 tarihi itibarıyla İstinye Üniversitesine rektör olarak atanmıştır. Evli olup iki çocuk babasıdır.

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