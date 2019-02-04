IHAAW140611-ASA/04-02-2019
- İstinye’de bir tur teknesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
04.02.2019 14:06:11 TSI
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