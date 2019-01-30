İstinye’de gecekonduda çıkan yangın korkuttu

İstinye’de bir gecekonduda çıkan yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Olay, sabah saat 11:00 sularında İstinye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Arı Kuşu Çıkmazı’nda bulunan bir gecekonduda gerçekleşti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Şans eseri o esnada gecekondu içerisinde kimse bulunmaması sebebiyle çıkan yangından kimse olumsuz etkilenmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, tamamı yanan gecekondunun kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum