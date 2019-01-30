İstinye’de gecekonduda çıkan yangın korkuttu

İstinye’de bir gecekonduda çıkan yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olay, sabah saat 11:00 sularında İstinye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Arı Kuşu Çıkmazı’nda bulunan bir gecekonduda gerçekleşti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bölgedeki sakinleri korkuttu. Şans eseri o esnada gecekondu içerisinde kimse bulunmaması sebebiyle çıkan yangından kimse olumsuz etkilenmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, tamamı yanan gecekondunun kullanılamaz hale geldiği görüldü.



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