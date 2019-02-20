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İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 08:47 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)

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