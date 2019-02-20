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İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

SARIYER  İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir otomobil galerisinin konteyner ofisi de inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor. Otomobil galerisi ortaklarından Metin Ay, daha önce de istinat duvarında çökme yaşandığını belirterek, "Bunun altına püskürtme beton yaptılar ama sağlıklı bir şey yapmadılar. Normalde kazık çakıyorlardı, bu maliyeli olduğu için yapmadılar" iddiasında bulundu.

Çökme İstinye Nadide Çıkmazı Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte inşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan bir otomobil galerisine ait konteyner ofisi de çöken alana yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çöken alanda aralıklarla toprak kaymaları da yaşanırken, belediye ekipleri sokağa şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Oto galerisinde bulunan araçlar ile park halindeki diğer araçlar yeni bir göçme ihtimaline karşı daha güvenli alana götürüldü. Öte yandan olay yerine Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de yetkililerden bilgi aldı.

DAHA ÖNCE DE ÇÖKME YAŞANMIŞ

İnşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan otomobil galerisinin ortaklarından Metin Ay, daha önce de istinat duvarında çökme yaşandığını belirterek, "Bizim burada iş yerimiz vardı, iş yerimiz çöktü. Daha önce de burada istinat duvarı oldu toprak çöktü. Biz kendilerini ikaz ettik. Sadece burayı kapattılar. Sarıyer Belediyesi'ne şikayet ettik ama sonuç alamadık. Daha önce iki ay önce burası çökmüştü bugün de komple çöktü. Toprakla birlikte çöken konteynerde Allahtan kimse yoktu. Normalde 10 dakika erken gelirlerdi, bugün geç gelmişler. Bunun altına püskürtme beton yaptılar ama sağlıklı bir şey yapmadılar. Normalde kazık çakıyorlardı, bu maliyeli olduğu için yapmadılar" dedi.
AFAD ve Belediye ekipleri çöküntü alanında ve yan tarafıtaki iki binada incelemelerde bulundu.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü(Geniş haber) İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü

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