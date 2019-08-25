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İstirahatli polisin dikkati olası faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Antalya'da yangını fark eden istirahatli polis, durumu telsizle meslektaşlarına bildirdikten sonra dairelerin kapısını tek tek çalarak apartman sakinlerinin tahliyesini sağladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir binada çıkan yangını fark eden istirahatli polis, durumu telsizle meslektaşlarına bildirdikten sonra dairelerin kapısını tek tek çalarak apartman sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı.

Gündoğan Mahallesi 3069 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karşı apartmanda ikamet eden ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi'nde komiser olarak görev yapan Ömer Faruk Aydoğdu, balkonda oturduğu sırada çatıdan dumanların yükseldiğini fark etti.

Telsizle meslektaşlarına durumu bildiren Aydoğdu, yangın çıkan binaya girip, kapılarını çaldığı apartman sakinlerini dışarı çıkmaları konusunda uyardı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, dairelere ve yakındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, apartmanın çatı kısmında hasara neden oldu.

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çatı ev itfaiye polis yangın

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