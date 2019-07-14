"İştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düştü"

İSTANBUL (AA) - Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten ve ilişiği kesildikten sonra İBB iştiraklerindeki temsilci ve üye sıfatının düştüğünü belirterek, "Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sone ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır." dedi.

Baraçlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun aynı konuyu defaatle gündeme getirdiğini hatırlatan Baraçlı, "Talihsiz açıklama" diye nitelendirdiği ifadelerin sorgulanmadan basında yer aldığına üzüldüğünü kaydetti.

"İddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim" diyen Baraçlı, "İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra öğretim üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır." diye konuştu.