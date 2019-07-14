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"İştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: - "İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve ilişiğim kesildikten sonra iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır" - "Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten ve ilişiği kesildikten sonra İBB iştiraklerindeki temsilci ve üye sıfatının düştüğünü belirterek, "Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sone ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır." dedi.

Baraçlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun aynı konuyu defaatle gündeme getirdiğini hatırlatan Baraçlı, "Talihsiz açıklama" diye nitelendirdiği ifadelerin sorgulanmadan basında yer aldığına üzüldüğünü kaydetti.

"İddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim" diyen Baraçlı, "İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra öğretim üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır." diye konuştu.

Görev yaptığı dönemde yardımcılığını yürüten Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut'un ise istifa sonrası emekliye ayrıldıklarını hatırlatan Baraçlı, şunları kaydetti:

"Onların da ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine; istifa eden diğer genel sekreter yardımcıları; Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise yönetim kurulu başkanı oldukları iştirak şirketinin genel kurulunun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB iştiraklerinde genel kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da yönetim kurulu başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir."

Durum böyle iken İmamoğlu'nun çeşitli vesilelerle açıklamada bulunmasının ve aynı yanlışı tekrar etmesinin bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istediğini vurgulayan Baraçlı, "Diğer '6 aydır hak edilmeyen maaş alma' iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Eski Genel Sekreter Hayri Baraçlı İBB

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