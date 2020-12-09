İstirdat davası nedir? Nasıl açılır?

Gerek iş gerek ihtiyaç ya da ev kredisi dolayısıyla bankadan kredi çekip borçların ödenmemesi nedeniyle çoğu kişi gibi siz de icra takibiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda icra takibiniz başlarsa buna yönelik tarafınıza yaptırım uygulanır. Ama bunun tam tersi olursa yani sebepsiz yere icra borcuyla karşı karşıya kalırsanız ve borcun ödemesini yaparsanız ödediğiniz bu para herhangi bir sebebi olmadan ödenmiş bir borç yerine geçer. Hal böyleyken üzülmeye gerek yok. Çünkü yok yere ödemesini yaptığınız bu borcun iadesini istirdat davası açarak geri alabilmeniz mümkün!

İstirdat davası nedir sorusu sıklıkla karşımıza çıkar. Bu dava, bir kimsenin aleyhine başlatılmış olan icra takibine itiraz edilmediği veya itirazının reddedilmesinden kaynaklı kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı geri alabilmesine imkan tanıyan dava türüdür. Yani bir nevi ödediğin parayı hakkınla geri istemek anlamına gelir.

İstirdat Davası Nasıl Açılır?

İstirdat davası nasıl açılır derseniz bu dava tüketici mahkemeleri kapsamında değil, genel mahkemelerde açılır. Yetkili olan mahkeme ise davalı olan kişinin yerleşim yerindeki ya da icra takiplerinin yapıldığı yerdeki mahkemedir. İstirdat davası vb. maddi uyuşmazlıklarda yetkili mahkemeler daima Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Kişiler ikamet ettikleri bölge ya da şehirdeki adliyelerde bu davaları açabilirler. İstirdat davalarında genel ispat kuralları geçerlidir. Bu davayı borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişiler açabilir. Davayı açmak için ilk olarak dava dilekçesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ve yetkili ve görevli mahkemeye hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçe ekine davacı, borçlu olmadığını ispat edecek delillerini de eklemelidir. Dilekçe yetkili ve görevli mahkemeye sunulmalı, dava açarken dava masrafları ve harcı ilgili mahkemenin veznesine yatırılmalıdır.