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İstiridye mantarı bozkır çiftçisine alternatif ürün olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde hazırlanan ve KOP tarafından desteklenen projeyle, alternatif ürün kapsamında istiridye mantarı üretebilmesi için bölge çiftçisine eğitim veriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) hazırlanan proje kapsamında, alternatif ürün olarak istiridye mantarı üretiminin artırılması için eğitim programları düzenleniyor.

Ziraat Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Funda Atila, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kan'ın hazırladığı "İstiridye mantarı üretiyoruz, yarınlarımıza umutla ve sağlıkla bakıyoruz" projesine Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından da destek sağlandı.

Proje kapsamında bir yandan merkeze bağlı köyler ile Mucur ve Kaman ilçesinde çiftçilere teorik eğitimlere başlanırken diğer yandan da Davulağıl köyünde sap ve samandan oluşan istiridye kompostu (yetiştirme ortamı) oluşturulması için hazırlıklar yapıldı.

Burada kurulacak üretim tesisinde hem çiftçilere pratik eğitim verilecek hem de eğitim alanların köylerinde istiridye mantarı yetiştirebilmeleri için kompost desteği sağlanacak.

Projeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Funda Atila, çiftçileri istiridye mantarı üretimine yönlendirerek bölgesel kalkınmaya destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin üreticilerin istiridye mantarı üretimi konusunda doğru bilgilendirilmesi, bölgede alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması için bilgi ve beceri kazandırılması olduğunu vurgulayan Atila, ithal yollarla Türkiye'ye gelen ve üretimin en önemli masraf kalemini oluşturan istiridye mantarı miseli ve kompostunun üretiminin de yapılacağını dile getirdi.

Bozkır çiftçisine alternatif ürün sağlamayı da hedeflediklerini belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında teorik eğitimlerimize merkez, Mucur ve Kaman ilçemizde başladık. Bir yandan da Davulağıl köyünde üretim tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. İlk etapta istiridye mantarı yetiştirilmesi için gerekli olan kompost ile ilgili eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda burada istiridye mantarı tohumu üretilecek. Böylelikle, yoğun olarak yurt dışından ithal edilen istiridye mantarı tohumlarını burada üreterek çiftçimize piyasan daha ucuz bir fiyata satılacak."

Çalışmalar kapsamında düzenlenen ilk eğitim programına Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, akademik ve idari personel ile çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstiridye mandarı üretimi projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

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