İstiridye mantarı bozkır çiftçisine alternatif ürün olacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) hazırlanan proje kapsamında, alternatif ürün olarak istiridye mantarı üretiminin artırılması için eğitim programları düzenleniyor.

Ziraat Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Funda Atila, Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kan'ın hazırladığı "İstiridye mantarı üretiyoruz, yarınlarımıza umutla ve sağlıkla bakıyoruz" projesine Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından da destek sağlandı.

Proje kapsamında bir yandan merkeze bağlı köyler ile Mucur ve Kaman ilçesinde çiftçilere teorik eğitimlere başlanırken diğer yandan da Davulağıl köyünde sap ve samandan oluşan istiridye kompostu (yetiştirme ortamı) oluşturulması için hazırlıklar yapıldı.

Burada kurulacak üretim tesisinde hem çiftçilere pratik eğitim verilecek hem de eğitim alanların köylerinde istiridye mantarı yetiştirebilmeleri için kompost desteği sağlanacak.

Projeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Funda Atila, çiftçileri istiridye mantarı üretimine yönlendirerek bölgesel kalkınmaya destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.