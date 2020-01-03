İstiridye mantarı tarifi

İnci istiridye mantarı veya ağaç istiridye mantarı olan Pleurotus ostreatus, yaygın bir yenilebilir mantardır. İlk olarak Almanya'da I. Dünya Savaşı sırasında geçim önlemi olarak yetiştirildi ve şimdi dünya çapında gıda için yetiştiriliyor. Benzer şekilde yetiştirilen kral istiridye mantarı ile ilgilidir.

İstiridye mantarı tüketimi son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşmıştır. İstiridye mantarı kilosu 12 TL'dir. Lezzetinin yanı sıra son derece faydalıdır. Antibakteriyeldir, bu sayede çeşitli hastalıkları engeller. Gribal enfeksiyonlar için ilaç kullanmak istemiyorsanız düzenli olarak istiridye mantarı yiyebilirsiniz.

İçinde bulunan levostatin sayesinde kolesterol oranı dengelenir. Hatta kolesterol ilaçlarının bazılarında istiridye mantarı kullanıldığı bilinmektedir.

İSTİRİDYE MANTARI TARİFİ

350 gr istiridye mantarı

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş doğranmış sarımsak

1/2 çay kaşığı şeker

1/4 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı maydanoz

İSTİRİDYE MANTARI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir tencerede suyu kaynatın, mantarları ilave edin. 20 saniye sonra mantarları çıkarın süzdürün.

Yanmayan bir tavayı orta ateşte 1 dakika ısıtın, zeytinyağını ilave edin 1 dakika ısıtın. Sarımsağı ekleyin 30 saniye kavurun. Mantarları ekleyin, karıştırın, şekeri ilave edin. 1-2 dakika mantarlar hafif kızarana kadar çevirin.

Tuzu ve soya sosunu ekleyin, hemen karıştırın mantarlar soya sosunu çekene kadar kavurun.

Mantarları tabağa alın, üzerine maydanoz serpin. Sıcak servis yapın.



