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İstismar sanığı, adliyede polisin belinden silahı alıp rastgele ateş etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi.

Hayati AKBAŞ-Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Adliyede bağırarak, hakkında verileceği öne sürülen karara tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı. Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi. Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkum edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi. Bina içinde, hakkında verileceği öne sürülen cezaya tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun belinden tabancayı alıp, rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet etti. Bu sırada adliyedekiler de panik yaşadı. Ö.E., elindeki silah alınarak, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.E., polis aracına bindirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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