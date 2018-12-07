İstismar sanığının annesi 'Senin çocuğun kız değil, unutur' demiş

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesinde akrabası olan ortaokul öğrencisi Y.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Y.G.'nin (27) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Y.G.'nin annesi A.G., "Sanığın annesi Ş.G., evime gelip, 'Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider' diye şikayetçi olmamamızı istedi" dedi.

Aşkale'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın ardından aileler, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Aşkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ortaokul öğrencisi Y.G. adlı erkek çocuğun, akrabası ve komşusu olan Y.G.'nin cinsel istismarına uğradığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Savcılık, rehber öğretmeninden, Y.G. ile bağlantı kurmasını istedi. Y.G., öğretmene ilkokul yıllarından itibaren cinsel istismara uğradığını anlattı.

Çocuk İzleme Merkezi'nde de ifadesi alınan ortaokul öğrencisi Y.G., "İlk kez 9-10 yaşlarında bana istismarda bulundu. Beni götürdüğü çatı katında bu eylemi yaptı. Daha sonraki yıllarda da benzer şekilde istismar eylemleri oldu. 7'nci sınıftayken aynı teklifi yapınca durumu aileme anlattım. Bundan dolayı iki aile arasında kavga çıktı" diye konuştu.

Gözaltına alınan Y.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek, iftiraya uğradığını savundu. Y.G., 30 Mart günü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Y.G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül, "14 yaşında bir öğrencinin kırsal alanda cinsel istismara uğradığını açıklamasının ve bu durumunun kendisine zor duruma sokacağını bile bile tutarlı beyanlar ile eylemi anlatmasının iftira olarak değerlendirilemeyeceği, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, Y.G. suçlamaları yine kabul etmedi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Y.G., cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada sanıktan şikâyetçi olan Y.G.'nin annesi A.G. de dinlendi. Anne ifadesinde, ailenin sürekli evlerine gelerek, kendilerine şikâyetten vazgeçmeleri konusunda baskı yaptığını anlattı. Anne A.G., "Sanığın annesi Ş.G. evime gelerek, 'Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider' diyor. Bizi her gördükleri yerde 'Çocuğumun adını kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz' diyorlar. Şikâyetçiyim" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

