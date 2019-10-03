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İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de, cinsel istismara uğrayarak, hamile kalan S.D.'nin (14) evde 7 aylıkken dünyaya getirdiği bebeğin cesedinin, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulunmasıyla ilgili soruşturmada A.C.

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 1 tutuklama

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de, cinsel istismara uğrayarak, hamile kalan S.D.'nin (14) evde 7 aylıkken dünyaya getirdiği bebeğin cesedinin, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulunmasıyla ilgili soruşturmada A.C. (18), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun cinsel istismar sonucu hamile kalıp, evde doğurduğu 7 aylık kız bebeğin, kent mezarlığında gömüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı belirtilen kızın annesi A.D.'yi gözaltına aldı. A.D., ifadesinde kızının, A.C.'nin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kaldığını ileri sürdü. Kızı S.D.'nin evde doğum yaptığını kaydeden A.D., bebeğin de kent merkezinde bulunan mezarlıktaki mezarın üzerine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, dün mezarlıkta yaptığı aramada, bez parçalarına sarılı poşet içindeki 7 aylık kız bebeğin cesedine ulaştı.
Olayın ardından polisin yaptığı çalışma sonucu S.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen A.C. ile onun annesi K.C. (43), babası E.C. (47), teyzesi S.Ö. (44), akrabası S.B. (44) ve kızın annesi A.D. ile babaannesi G.D. (59), gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 7 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan cinsel istismara uğrayan S.D. ise koruma altında tutuluyor.

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İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 1 tutuklamaİstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 1 tutuklamaİstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili 1 tutuklama

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