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İstismara karşı ‘çığlık atın’

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Giresun il Koordinatörü Psikolog Şule Sarıaydın, olası bir çocuk istismarı sonrası aile ve çocukların ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirici uyarılarda bulundu.Psikolog Sarıaydın, çocuk istismarı ile karşılaşıldığında öncelikle çocuklara kesinlikle suçlayıcı bir şekilde yaklaşılmamalı olduğunu söyledi.Olayın yaşandığı anlaşılması veya çocuk tarafından anlatılması durumundan hiçbir kanıt ortadan kaldırılmadan en hızlı şekilde suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirten Sarıaydın, “Öncelikle cinsel istismar travmatik bir durumdur etkileri bekli çok uzun yıllar sonra bile çeşitli kişilik problemleri ile ortaya çıkabilir.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Giresun il Koordinatörü Psikolog Şule Sarıaydın, olası bir çocuk istismarı sonrası aile ve çocukların ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirici uyarılarda bulundu.
Psikolog Sarıaydın, çocuk istismarı ile karşılaşıldığında öncelikle çocuklara kesinlikle suçlayıcı bir şekilde yaklaşılmamalı olduğunu söyledi.
Olayın yaşandığı anlaşılması veya çocuk tarafından anlatılması durumundan hiçbir kanıt ortadan kaldırılmadan en hızlı şekilde suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirten Sarıaydın, “Öncelikle cinsel istismar travmatik bir durumdur etkileri bekli çok uzun yıllar sonra bile çeşitli kişilik problemleri ile ortaya çıkabilir. Çocuklara inanmak ve sonuna kadar olayı anlatmasına teşvik etmek çocuğu sabırla dinlemek gerekir. Bu bile çocukta duygusal boşalımı rahatlamayı sağlar ve daha sonra bir uzman eşliğinde çocuğun kişisel gelişimi için yardım almak gerekir. Çocuğun yaşadığı güven kaybını ona verilen sevgi ile yeniden kendisine aşılanması gerekir” dedi.
“Aile içi istismarda bilgisizlik kaynaklı olduğuna sık rastlıyoruz” diyen Sarıaydın, “Özellikle anneler çocuklarına mahremiyet eğitimi vermeli ve bunu ihlal eden kim olursa olsun çocuk öncelikle çığlık atıp buna kesinlikle müsaade etmemeli ve oradan uzaklaşmalı. İhlal edildiğinde mutlaka annesi veya kendisine yakın hissettiği veya o anda birileri ile paylaşmalı bunun mağdur açısında ayıp veya suçlu bir yanı kesinlikle yoktur susmak daha büyük yanlışları doğurur” ifadelerini kullandı.
Cinsel istismara uğrayan çocuğa nasıl davranılması hususunda da bilgiler veren Psikolog Sarıaydın, “Çocuklar ile sağlıklı bir iletişim kurmak, onlara özel bölgelerini tanıtmak, mahremiyet eğitimi vermek bir ailelerin aslında temel görevleri arasında yer alıyor. Çocuklarınıza günün sonunda verimli olarak en az 1 saat geçirmelisiniz ve bu zaman diliminde onlar ile kesinlikle geçiştirici konuşmamalısınız. Günün nasıl geçti? Bugün neler yaptın? Gibi sorular sorarak onları önemsediğinizi göstermelisiniz” şeklinde konuştu.

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