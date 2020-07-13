İstismara Karşı Çocuklara "Mahremiyet Eğitimi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cinsel istismara karşı bilinçlenmeleri için çocuklara “mahremiyet” eğitimi vermeye başladı. 4-7 yaş grubundaki çocuklara vücudu tanıma, "iyi dokunuş" ve "kötü dokunuş" üzerine seanslar uygulanıyor.

Eğitimi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı veriyor. Eğitimi veren bir psikolog; Buket Çankaya. Çankaya, uyguladıkları seansları "Çocuk herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bir şekilde güvendiği birilerine bunu söyleyebilmeli. Bu sadece anne-baba olamayabiliyor. Bazen öğretmen olabiliyor. Çocuğun aklına mesela bir polisi aramak gelmiyor. En kötüsü de 4 yaşındaki çocuk polisi aramayı veya bağırmayı bilmiyor. Çığlık atmayı bilmiyor. Biz toplumda hep ‘Aman çocuğum sus, sen çok bağırma’ şeklinde bir eğitim veriyoruz. Bu şekilde eğitimler verildiği için biz de burada çocuğa çığlık attırıyoruz. Yani yapabileceği kadar çok bağırması gerektiği konusunda antrenmanlar yapıyoruz” şeklinde anlatıyor.

Çığlık dersleri

Eğitim sırasında çocuklara çizimler üzerinde bir kişinin vücudun hangi bölgelerine dokunup dokunamayacağı gösteriliyor. Karşısındaki bu sınırı aşarsa çığlık atmaları isteniyor. Eğitim sırasında çocuklar birlikte çığlık atarak ne şiddette bağırmaları gerektiğini öğreniyor.