İstismara Karşı Çocuklara "Mahremiyet Eğitimi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cinsel istismara karşı bilinçlenmeleri için çocuklara “mahremiyet” eğitimi vermeye başladı. 4-7 yaş grubundaki çocuklara vücudu tanıma, "iyi dokunuş" ve "kötü dokunuş" üzerine seanslar uygulanıyor.
Eğitimi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı veriyor. Eğitimi veren bir psikolog; Buket Çankaya. Çankaya, uyguladıkları seansları "Çocuk herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bir şekilde güvendiği birilerine bunu söyleyebilmeli. Bu sadece anne-baba olamayabiliyor. Bazen öğretmen olabiliyor. Çocuğun aklına mesela bir polisi aramak gelmiyor. En kötüsü de 4 yaşındaki çocuk polisi aramayı veya bağırmayı bilmiyor. Çığlık atmayı bilmiyor. Biz toplumda hep ‘Aman çocuğum sus, sen çok bağırma’ şeklinde bir eğitim veriyoruz. Bu şekilde eğitimler verildiği için biz de burada çocuğa çığlık attırıyoruz. Yani yapabileceği kadar çok bağırması gerektiği konusunda antrenmanlar yapıyoruz” şeklinde anlatıyor.
Çığlık dersleri
Eğitim sırasında çocuklara çizimler üzerinde bir kişinin vücudun hangi bölgelerine dokunup dokunamayacağı gösteriliyor. Karşısındaki bu sınırı aşarsa çığlık atmaları isteniyor. Eğitim sırasında çocuklar birlikte çığlık atarak ne şiddette bağırmaları gerektiğini öğreniyor.
Çankaya’ya göre eğitimin amacı çocukta istismara karşı bilinç oluşturmak. Çankaya "Mahremiyet Eğitimi sayesinde çocuklar beden söz hakkı bilincini geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda sınırları öğreniyorlar. Bu sınırlar içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini, kendilerinin ve başkalarının bedenlerini tanıyorlar” dedi.
Nezahat Şahin torununu eğitime getirenlerden biri. Şahin bu eğitimin uzmanlar tarafından verilmesinin önemine dikkat çekiyor ve “Bütün çocukların bunu bilmesi gerekiyor. Biz ne kadar anlatsak da aile olduğumuz için bir yerde anlamıyorlar. Oyun gibi görüyorlar. Ama böyle bir etkinlik duyunca hemen geldik. Bir uzmanın anlatması onlar için daha iyi. Bağırdığı zaman biz ‘Susun’ dediğimizde, bu çocuk her halükârda sıkıştığı zaman susar. Ama biz onu bağırmaya alıştırdığımızda, bir yerde kendini savunamadığı zaman muhakkak çığlık atar” yorumunu yaptı.
Eğitim her hafta Salı ve Perşembe günleri düzenleniyor. Yenişehir İlçesi Polisevi karşısındaki Etkinlik Merkezi’nde, saat 14’te başlayan seanslar yaklaşık 40 dakika sürüyor.