"İstismara yönelik bir ifade"

Her sorumlu siyasetçinin bu şekilde sonuç beklemesi gerektiğini ancak sonucu beklemek konusunda bu saygıyı göstermeyen ve birtakım çeşitli manipülasyonlara başvuran bazı yaklaşımlar gördüklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

- "Her sorumlu siyasetçinin bu şekilde sonuç beklemesi gerekir"

"Bunlardan bir tanesini bugün CHP adayının Anıtkabir ziyareti sırasında gördük. Her vatandaşımızın ve siyasi şahsiyetin Anıtkabir ziyaretinden memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir. Aynı zamanda da milletimizin teveccüh gösterdiği bir gelenek haline gelmiştir. Anıtkabir ziyareti, özel günlerimizde var olma mücadelemizi hatırladığımız, İstiklal Savaşı'mızın zor günlerinden varlık yokluk mücadelesi vererek zaferle çıktığımız o dönemleri hatırladığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin kararlı duruşuyla tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığımız bir dönemde 'tarih sahnesinde varız ve bundan sonra da var olacağız' şeklindeki irademizi tekrar hatırladığımız Atatürk'ün aziz hatırasına saygının ifade edildiği ziyaretlerdir. CHP adayının ziyaretinde ise buna benzer bir ziyaret yapması neticesinde Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır."

"Herhangi bir kimseye yetki ya da mazbata verilmemiştir ama buna rağmen CHP adayı oraya gittiğinde imzasını atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imzasını atmıştır. Bu tabii ki doğru olmamıştır ve Atatürk'ü ziyaretinin ve Anıtkabir defterinin böylesi bir istismar için kullanılması da son derece saygısız bir davranış olmuştur. Her vatandaşımızın ve her siyasetçinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygı gereği Anıtkabir'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyarız ama bu ziyaretleri, bu aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak biraz evvel bahsettiğim prensiplere, tarihsel döneme saygının ötesine taşırarak bir takım kişisel çıkarlar için kullanmak, doğrusu saygı duyulacak bir tavır değildir ve bir istismardır. Eğer o deftere her önüne gelen istediği makamın imzasını, sıfatını kullanarak imza atarsa doğrusunu söylemek gerekirse son derece saygısızca bir iş yapılmış olur.

Ayrıca bu ziyaret CHP heyeti adına yapılmış bir ziyaretken keşke oraya imza olarak o ifadeleri yazdıktan sonra CHP heyeti diye imza atsalardı. Ama bir şahıs kendisine mazbata verilmeden, itiraz süreci devam ederken, hukuki süreç devam ederken ve kendisi halen aday konumundayken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir imza atması açık bir istismar durumudur. Ayrıca Atatürk'ün aziz hatırasını bekleyen, nöbet tutan Anıtkabir Komutanlığını da kandırmak suretiyle kasten zor duruma düşürmüşlerdir. 90 derece yanlış bir iş olmuştur."