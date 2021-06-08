HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 26 öğrenciye cinsel istismar! İğrenç olayla ilgili sıcak gelişme

26 öğrenciye cinsel istismar! İğrenç olayla ilgili sıcak gelişme

08.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunmaktan 621 yıl hapis cezası alan eski öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü ile 2 müdür yardımcısı hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan dava açıldı.

26 öğrenciye cinsel istismar! İğrenç olayla ilgili sıcak gelişme

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu öğretmen Mahmut Aydın Köksar'a, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 621 yıl hapis cezası verildi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten men edildiğini de açıkladı.

Şikayetçi velilerin avukatları, olayı örtbas ettikleri iddiasıyla okul müdürü ve 2 müdür yardımcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca okul müdürü Süleyman E.Ö., müdür yardımcıları Mehmet K. ve Ülkü A. hakkında iddianame hazırladı. İddianame, Antalya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Aydın Köksar'ın daha önce yargılandığı ağır ceza mahkemelerine müzekkere yazılarak, dosyaların gönderilmesini istedi.

86f8eac134ebec404d4157c23eea4eb3

Müdür ve 2 müdür yardımcısı, 3 Kasım'da 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık'tan hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında, 2 suçtan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan okul müdürünün görev yeri, davanın görüldüğü tarihlerde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değiştirilmişti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türkiye bu olayı konuşuyor! Kayıp çiftle ilgili yeni detayTürkiye bu olayı konuşuyor! Kayıp çiftle ilgili yeni detay
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
antalya cinsel istismar Öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.